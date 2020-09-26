Матч 9-го тура РПЛ против «Уфы» стал для «Зенита» травматчем, пусть и с отличным разгромным счетом. На счету Артема Дзюбы — хет-трик, Сердар Азмун после голевой засухи разразился дублем, а в концовке игры отличился и Алексей Сутормин. «Уфа» не смогла толком ничего противопоставить сопернику, а Вадим Евсеев после игры взял всю вину на поражение на себя.

Казалось бы, чем не хороший разогрев перед битвой со «Спартаком» в следующие выходные?

Однако по ходу встречи Сергей Семак сделал сразу несколько вынужденных замен из-за травм игроков — и это даже пугает. Первым на скамейку ушел Деян Ловрен — уже в перерыве матча (возможно, травма стопы), следом за ним на 52-й минуте Малком (спазм межреберных мышц или сильный ушиб).

Наиболее страшным показалось со стороны повреждение Сердара Азмуна. Футболист не смог покинуть поле самостоятельно и вынужден был воспользоваться электромобилем. По оценкам автора тг-канала «Спортивная медицина / Недоэкспертное мнение» Артема Рыженко, Азмун мог травмировать ахилл после удара по голени.

Что с Азмуном на самом деле, пока не знает и сам Семак. «Он получил удар. Дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения. Только обследование покажет», — отметил тренер на послематчевой пресс-конференции, добавив, что удар может остаться ударом, а может оказаться и более серьезным повреждением.

За 10 минут до конца с игры пришлось снять и Ярослава Ракицкого — по словам самого Семака, также из-за повреждения. Защитник только-только вернулся в строй после того, как был вне игры несколько недель из-за травмы на тренировке. Будем надеяться, что травмы окажутся незначительными, а все эти замены продиктованы только предосторожностью: впереди «Спартак» и терять лидеров нельзя.

Остается ждать заявлений медицинского штаба после обследований — только после этого Семаку нужно будет решать, как и кем играть против «Спартака» в Москве. Игра против красно-белых состоится уже 3 октября.