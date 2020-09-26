Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах нескольких футболистов команды в матче с «Уфой».

В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак отметил, что медикам еще предстоит выяснить, насколько серьезные травмы у игроков «Зенита».

«Что касается Ракицкого, то мы не стали рисковать. По Малкому пока ничего не могу сказать. У Ловрена ушиб, но не факт, что именно это повлияло на его самочувствие», — сказал Семак, отметив, что нужно дождаться, что покажет обследование.

Напомним, в матче «Зенит» — «Уфа» Семак сделал сразу несколько вынужденных замен: из-за повреждений были заменены Сердар Азмун (его увезли с поля на электрокаре), Малком, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. Игра в Петербурге завершилась со счетом 6:0.