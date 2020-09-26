Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова высказала мнение о выступлении Станиславы Константиновой на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Леонова отметила, что само катание Константиновой осталось таким же узнаваемым, экспрессивным и резким.

«Видно, что идет работа с психологической точки зрения. На разминке она была немного не в себе, но выйдя на старт, она показало то, на что, видимо, способна на данный момент», — отметила Леонова, добавив, что выступление Константиновой не было пределом совершенства, но весь план тренеров фигуристка выполнила.

«Насколько я знаю, прокаты в августе Константинова откатала совсем плохо. Значит, идет прогресс», — подчеркнула Леонова.