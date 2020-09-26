Европейская команда Team Secret обыграла в гранд-финале OGA Dota PIT Season 3 VP.Prodigy со счётом 3:0 и стала чемпионом турнира. Победители получили $70 873 призовых, а молодёжный состав VP.Prodigy забрал себе в копилку $36 822.

Для СНГ-коллектива путь к финалу начался с первого раунда нижней сетки, где команда без поражений в серии прошлась по Nigma, Team Liquid, Natus Vincere и Alliance.

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда прокомментировал выступление VP.Prodigy.

Для меня VP.Prodigy все равно чемпион этого турнира! Спасибо Дане [gpK~] и Lil за великолепное выступление! GG, Team Secret, звери!

Для Puppey OGA Dota PIT Season 3 стал восьмым турниром подряд, на котором его подопечные одержали чистую победу. Ни один из соперников не смог одолеть Team Secret ни на одной карте в финале.

Новый состав «Рождённых Побеждать» занял четвёртое место на турнире, уступив встречу со счётом 2:1 финалистам ивента. Некоторые игроки коллектива высказались в своём твиттере на счёт этого матча. По их словам, NAVI выступили очень слабо в последнем матче.

GG WP VPP очень плохо сыграли;(, — написал Богдан Iceberg Василенко.

Одна из худших игр за последние тысячу лет. Sorry, — извинился перед фанатами и болельщиками Виктор GeneRaL Нигрини.

Совладелец клуба Alliance и бывший профессиональный игрок Джонатан Loda Берг тоже не остался в стороны и подвёл итоги турнира для своей команды в твиттере. Шведский тренер считает, что прогресс идёт и игроки становятся всё лучше и лучше.

Ужасно неприятно видеть, как моя команда проигрывает… Но, если честно, с каждым матчем игроки становятся всё ближе к победе над Team Secret. И я говорю не только о победе на одной карте или даже в серии, а о том, чтобы понимать игру на том же уровне, что и соперник.

OGA Dota PIT Season 3 проходил с 20 по 26 сентября среди 10 команд, которые разыграли $170 000.