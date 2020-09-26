Международный союз биатлонистов принял решение внести изменения в календарь Кубка мира-2020/21 из-за пандемии коронавируса и решился на укрупнение этапов.

На официальном сайте IBU опубликовано решение исполкома, согласно которому первые четыре этапа КМ пройдут в срок, однако уменьшится количество принимающих городов. Первые два этапа примет финский Контиолахти, который заберет этап под номером два в шведском Эстерсунде.

Затем третий и четвертый этап пройдут в австрийском Хохфильцене, таким образом, из общего календаря выбывает французский Анси.

Отмечается, что такое решение приняли, чтобы свести к минимуму перемещения биатлонистов между городами и обеспечить безопасность всех участников. Все даты, а также сами гонки останутся неизменными.