Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин сообщил, что отстранение Екатерины Глазыриной повлияет на сумму расходов Союза биатлонистов России.

Слова Далина цитирует портал РИА Новости.

«Эта ситуация окажет влияние на сумму расходов (со стороны СБР). Мы не обсуждали инцидент на исполкоме IBU, но это следует из критериев восстановления СБР», — заявил Далин.

Напомним, в четверг, 24 сентября, в IBU сообщили о временном отстранении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В карьере спортсменки уже была двухлетняя дисквалификация за использование запрещенных веществ, Глазырина вернулась в биатлон в начале 2019 года, после чего провела один сезон на Кубке IBU.