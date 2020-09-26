Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе «Зенита» над «Уфой» в 9-м туре РПЛ.

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет», — отметил Медведев, назвав результат матча с «Уфой» теннисной баранкой, которая редко встречается в футболе.

«Мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии», — заявил гендиректор клуба, также поздравив болельщиков «Зенита» с 40-летним юбилеем объединенного фанатского движения.

Напомним, «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0 на «Газпром-Арене». Один мяч забил Алексей Сутормин, два — Сердар Азмун, три — Артем Дзюба.