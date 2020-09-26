Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию российской биатлонистки Ольги Зайецвой по поводу ее дисквалификации на Олимпиаде в Сочи.

«Хотел бы поддержать нашу дорогую Зайку. Оля, я с тобой и продолжаю верить в твою непричастность к допингу», — написал Тихонов в блоге на своем официальном сайте.

Экс-президента СБР порадовал тот факт, что Яна Романова и Ольга Вилухина доказали свою невиновность и были оправданы CAS. Также Тихонов вспомнил о массе случаев, когда несправедливо обвиненные в допинге спортсмены получали длительные отстранения без компенсаций. Как считает эксперт, это говорит о несовершенстве системы и недостаточности защиты прав спортсменов.

«Я советую Оле идти до конца и бороться в гражданских судах за правду. Всегда рядом и готов помочь», – заключил Тихонов.