Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 91:83 в пользу петербургской команды.

Счет по четвертям — 21:23, 25:18, 18:22, 27:20.

Самым результативным игроком в этом матче стал защитник «Зенита» Остин Холлинз, набравший 27 очков за игру. В составе «Калева» 24 очка набрал Маркус Кин, а 19 баллов на свой счет записал Гейб Билер.

Следующий матч «Зенит» проведет в Евролиге против турецкого «Эфеса». Игра пройдет 1 октября и станет выездной для команды Хави Паскуаля.

В Единой лиге ВТБ «Зениту» предстоит сыграть 4 октября против белорусской команды «ЦМОКИ-Минск». Матч состоится в Петербурге на «Сибур-Арене».