Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 1:1.

На 5-й минуте счет открыли хозяева: Кристиан Нобоа успешно реализовал пенальти, заработанный Кириллом Заикой. Право на одиннадцатиметровый удар «Сочи» получил после видеоповтора эпизода.

На 59-й минуте «Краснодару» удалось сравнять счет благодаря голу Сергея Петрова.

В составе «Сочи» красную карточку (две желтых) получил на 55-й минуте игры Кирилл Заика, также с поля был удален главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

«Сочи» пока идет на 4-м месте в РПЛ, команда набрала 16 очков за 9 матчей на старте турнира. «Краснодар» отстает от сочинцев на одно очко и идет на пятом месте.