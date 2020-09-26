Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о том, как относится к тому, что носит капитанскую повязку уже несколько игр в РПЛ.

«Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените», — заявил Дзюба в интервью «Матч ТВ», отметив, что в сборной он уже привык к статусу капитана и для него это огромная честь.

По словам Дзюбы, роль капитана — это большая ответственность, а также большое событие для самого игрока.

«Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть еще более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами, и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея», — отметил Дзюба, добавив, что продолжает кайфовать от всего, что происходит в его карьере, а также выкладываться на полную, что бы ни происходило.