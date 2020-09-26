Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что у руководства клуба был серьезный разговор с командой и тренерами после того, как команда забуксовала в чемпионате России.

По словам Медведева, которые цитирует агентство ТАСС, победа над «Уфой» произошла не на классе, а потому что команда играла с особым настроем.

«У нас после матчей, в которых мы потеряли семь очков был очень серьезный разговор и с тренерским штабом, и с ребятами», — отметил Медведев, добавив, что во время этого разговора были обговорены все вопросы по организации жизни в клубе.

Как считает гендиректор «Зенита», это помогло игрокам выйти на матч в концентрированном виде и без зажатости.

Напомним, «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 6:0, автором хет-трика в этой игре стал Артем Дзюба.