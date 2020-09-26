Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак показал фото из раздевалки команды после разгромной победы над «Уфой» в 9-м туре чемпионата России.

В своем «Инстаграме» Семак выложил несколько фото с прошедшего матча и отметил, что форварды «Зенита» в этой игре были в ударе.

Напомним, «Зенит» на домашнем стадионе обыграл «Уфу» со счетом 6:0. Три мяча в ворота соперника отправил Артем Дзюба (один — с пенальти), дублем отметился Сердар Азмун, еще один мяч забил Алексей Сутормин. Во время матча Сергею Семаку пришлось сделать несколько вынужденных замен, чтобы поберечь игроков перед матчем 10-го тура матча со «Спартаком» — повреждения получили Сердар Азмун, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Малком.