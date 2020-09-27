В Абу-Даби прошел соглавный турнира UFC 253, который состоялся на «Бойцовском острове». В полутяжёлом весе сошлись американец Доминик Рейес и представителем поляк Ян Блахович. Поединок был чемпионский титул в своей весовой категории. Титул был выкантным после того, как Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.

Поляк выиграл нокаутом во втором раунде, став чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» стала титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья защитил титуот от попыток его взять Пауло Косты.

Напомним, Блахович выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и KSW, владел титулом чемпиона KSW в полутяжёлом весе.