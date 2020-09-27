Артем Дзюба догнал Андрея Аршавина по голам за «Зенит». Теперь у форварда стало 80 мячей за 185 игр. У Андрея столько же за 376 игр. Это шестой сезон Дзюбы в «Зените», он 60 раз забивал в играх чемпионата, пять в матчах за Кубок и Суперкубок России, а также пятнадцать забил в еврокубках.

Можно ли сравнивать вклад Дзюбы и Аршавина в игру «Зенита»? Не совсем правильно. Дзюба всю карьеру в Петербурге играл на острие — чистого нападающего. Его задача — забивать голы. И лишь в последних двух сезонах он примерил на себя еще и костюм ассистента.

Аршавин никогда не был бомбардиром и форвардом, забивающим голы. Андрей начинал правым полузащитником, дальше играл оттянутого нападающего, а с приходом Дика Адвоката окончательно перешел на роль инсайда.

Стало быть количество забитых мячей — не мерило игры Аршавина. Он машина по созданию голевых моментов, поэтому больший критерий в его игре — это число голевых передач. Это цифра у него солиднее голов — 145. Дзюба, который также много стал раздавать в последние два сезона, имеет 56 голевых передач за «Зенит».

В пользу Дзюбы, правда, будет такое статистический критерий, как результативное действие в среднем за матч. Возьмем гол+пас и поделим на этот показатель количество матчей. Получается, что Дзюба воспроизвел 136 результативных действий за 185 игр за клуб (0,73). У Аршавина 225 баллов за 376 — 0,59.

Можно сравнить количество сильных сезонов в «Зените» Аршавина и Дзюбы. Если убрать за скобки два с хвостиком топовых сезона Дзюбы при Семаке, у него был хороший сезон при Виллаш-Боаше (2014-15), неплохой при Луческу (2016-2017) и плохой при Манчини (2017-2018). Примерно четыре сезона Дзюба в «Зените» был хорош.

А что Аршавин? Отличный сезон 2001 года, когда он стал открытием чемпионата. Посредственный 2002-го и не очень хороший 2003-го, когда Аршавин был неплох, но далеко не лучший в команде Петржелы. Зато затем четыре сезона подряд на топовом уровне. В 2004-м, 2005-м, 2006-м — лучше футболиста в России не было. В 2007-м Аршавин тоже был хорош, но разделил лидерство в чемпионской команде с Тимощуком и Зыряновым. В 2008-м Аршавин ментально уже был в Европе, но на поле по-прежнему определял игру «Зенита», пусть с лета делал это уже вместе с Данни. Затем отъезд, возвращение на полгода в 20120м, когда Аршавин был неплох, но все-таки «один из». Наконец, два слабых для себя сезона 2013/14 и 2014/15, когда место в основном составе у него уже не было.

Наверное, справедливо будет подождать еще три сезона — наверное это тот максимум, который Дзюба может провести в «Зените». Если Артем будет играть так, как играет последние два сезона, то шанс сместить Аршавина со статуса легенды номер один у него будет. Ну, и конечно, нужно что-то добиться в еврокубках, как-никак у Аршавина есть Кубок УЕФА-2008.