Гонка Гран-при России Формулы-2, проходившая в воскресенье на автодроме в Сочи, завершилась досрочно из-за серьезной аварии.

Причиной стал вынос с трассы болида Луки Гьотто, которого сместил Джей Эйткен. Машина врезалась в отбойник и загорелась. Авто Эйткена также вылетел за пределы трассы, пробив ограждение.

Espantoso el accidente entre Ghiotto y Aitken. Por suerte, los dos se han bajado por su propio pie. pic.twitter.com/jQG74tqwOL — MrAlexF1 (@MrAlexF1) September 27, 2020

Гонка была приостановлена, а позже было объявлено, что возобновления не будет. Барьер безопасности был сильной поврежден.

В гонке было проведено только пять кругов. По итогам пятого круга лидировал Ганьюй Чжоу. Россиянин Никита Мазепин был вторым. Третьим был Мик Шумахер. Роберт Шварцман был десятым, а Артем Маркелов — двенадцатым.