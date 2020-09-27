Россиянин Даниил Медведев перед стартом «Ролан Гаррос» оценил свои действия при игре на грунтовых покрытиях.

По слова Медведева, ему кажется, что уровень его игры падает, когда он играет с многими хорошими теннисистами на грунте. Медведев отметил, что для многих вращение мяча — обычное явление. Ему же приходится менять для этого свою игру, адаптировать, что делает его уязвимым.

«Впрочем, это нормально. Возможно, мне поможет более прохладная погода. Мяч будет меньше вращаться, и я получу преимущество», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Медведев пока ни разу не побеждал в матчах основной сетки «Ролан Гаррос». На Открытом чемпионате Франции в первом круге он сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.