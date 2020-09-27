Американский защитник «Зенита» Остин Холлинз провел солидный матч против эстонского «Калева» в Единой Лиге ВТБ. В победном для «Зенита» матче Холлинз набрал 27 очков, 3 подбора, один блок-шот и один перехват. После первый половины Холлинз забросил шесть трех из семи. По итогам матча он реализовал 9 трехочковых бросков.

«Мне удалось нащупать верный ритм сегодня, поэтому броски и летели точно в цель. Конечно, все рады третьей победе подряд. Главное то, что мы не только радуемся, но и понимаем, над чем ещё предстоит работать», — приводит слова Холлинз официальный сайт «Зенита».

По словам Холлинза, защита была не на высоте. Команда уже знает, что будет улучшать на следующей тренировке.