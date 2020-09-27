Чемпионка Европы и вице-чемпионка России Алена Косторная продемонстрировала фото в инстаграме, как катается на лошадке.

«Продолжаю совершенствоваться во всех сферах», — написала 17-летняя фигуристка.

Ранее фигуристка упоминала что в свободное от льда время занимается конным спортом и готова выступить в нем на Олимпийских играх.

Напомним, Алена Косторная перешла в академию «Ангелы Плющенко» в июле 2020 года, до этого она три года тренировалась в школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе. Под руководством этого тренера Косторная стала чемпионкой Европы, трижды браза медали на чемпионате России, выиграла финал серии Гран-при среди взрослых и среди юниоров.