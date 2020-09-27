Артем Дзюба в матче со "Спартаком" в марте 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба в матче со "Спартаком" в марте 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба поделился ожиданиями от скорой игры против «Спартака».

По словам Дзюбы, самое главное, чтобы все ребята, у которых ушибы, подлечились и все были готовы.

– Это самый большой матч, самый важный. Ждем с нетерпением. Чтобы была потрясающая игра, битва», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Дзюба отметил, что ради таких матчей футболисты и играют, живут этим. Дзюба считает, что кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России.

Матч «Спартака» и «Зенита» проведут в субботу, 3 октября. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.