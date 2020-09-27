Российская теннисистка Камилла Рахимова стала первой участницей первого круга «Ролан Гаррос». В первом раунде она в двух партиях обыграла американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:3.

Матч продолжался один час шесть минут. В активе Рахимовой один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Её соперница сделала три подачи навылет, две двойные ошибки и один брейк.

Кроме того, 19-летняя Рахимова стала единственной представительницей России, кто сумела выйти в основную сетку турнира Большого шлеа через сито квалификацию. Это первая игра Рахимовой в карьере играет в основной сетке «мэйджора».

Следующей соперницей россиянки будет лучшая из пары австралийца Айла Томлянович и гречанки Марии Саккари.