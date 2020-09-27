Немецкий хавбек «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не желает переходить в «Зенит», хотя петербургский клуб имеет контакты с руководителями парижского клуба. Как сообщает Culture PSG со ссылкой на немецкий телеканал Sky, Дракслер не хочет уезжать из Парижа.

Как отмечает источник, «Зенита» активно работает над трансфером Дракслера, но желания немца лежат за пределами Санкт-Петербурга.

Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 года за 36 млн евро. В составе парижан атакующий полузащитник провел 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 голевые передачи.

Отметим, срок действующего контракта Дракслера с «ПСЖ» истекает летом 2021 года. Ранее игроком интересовался «Лидс».