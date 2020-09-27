Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В двух сетах сильнейшая теннисистка России выиграла у австралийки Мэддисон Инглис — 6:3, 6:3.

Матч продолижался один час 25 минут. В активе Александровой четыре двойные ошибки и шесть брейков. Инглис три раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из десяти. Соперницы не сделали ни одного эйса.

Следующей соперницей Александровой будет лучшая в паре Анны Блинковой и австралийки Астры Шармы из Австралии.

Отметим, что в женском турнире будет новая чемпионка, поскольку действующая обладательница трофе Барти досрочно завершила сезон.