На странице академии Евгения Плющенко в инстаграме выложили видео с тренировки чемпионки Европы Алёны Косторной, которая демонстрирует кусочек короткой программы.
«На видео неподражаемая Алёна Косторная, рабочий прокат короткой программы, фрагмент», — подписано видео.
Напомним, о переходе Косторной стало известно 31 июля: Этери Тутберидзе рассказал об этом у себя в социальных сетях. По словам тренера, Алена не согласовала свое решение, а просто поставила команду перед фактом. Так как трансферное окно закрылось 31 мая, её переход в группу Плющенко еще не оформлен официально.
Недавно чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе.
Борьба будет не из легких. У Алены совершенно другой стиль. Хотя сохранились и гибкость , и пластичность и растяжка. Успехов ей.