На странице академии Евгения Плющенко в инстаграме выложили видео с тренировки чемпионки Европы Алёны Косторной, которая демонстрирует кусочек короткой программы.

«На видео неподражаемая Алёна Косторная, рабочий прокат короткой программы, фрагмент», — подписано видео.

Напомним, о переходе Косторной стало известно 31 июля: Этери Тутберидзе рассказал об этом у себя в социальных сетях. По словам тренера, Алена не согласовала свое решение, а просто поставила команду перед фактом. Так как трансферное окно закрылось 31 мая, её переход в группу Плющенко еще не оформлен официально.

Недавно чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе.