Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на критику подписчиков относительно своих высказываний об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

23 сентября Авербух со своей девушкой Елизаветой Арзамасовой принял участие в съемках «Вечернего Урганта» на Первом канале. Спустя два дня он появился в той же студии с Алиной Загитовой в рамках внеэфирной презентации нового телевизионного сезона.

Подписчики в «Инстаграме» назвали ситуацию «иронией судьбы».

«Вот и посмотрим, действительно ли Алине «надо учиться» хорошо разговаривать или же все-таки кое-кому другому. Это чтобы вы со стороны взглянули, Илья Изяславич», – написала одна из подписчиц.

«И вы нагло перевираете! Я не говорил, что Алине «надо учиться хорошо разговаривать»! Я говорил, что профессия ведущего сложная, требующая времени и обучения!» — написал Авербух в ответ и добавил, что Загитова — большая умница и всему учится на ходу.

«И конечно, если она решит стать в дальнейшем ведущей, ей придется многому учиться!» – написал Авербух.

Напомним, 3 октября в эфир выйдет первый выпуск шоу «Ледниковый период», в котором Загитова выступит в роли ведущей.