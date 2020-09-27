Сезон «Больших шлемов» в этом году по вине пандемии коронавируса заканчивается не Открытым чемпионатом США, а грунтовым «Ролан Гаррос». И если на US Open из-за строгих требований и опасений за свое здоровье прибыли далеко не все лидеры тура, то на парижских кортах ожидается полноценная борьба.

1. Медведев и Рублёв не выиграли ни одного матча на «Ролан Гаррос»

Неоспоримым лидером российского тенниса остается Даниил Медведев, в затылок топ-10 дышит Андрей Рублев, а вот Карен Хачанов немного сдал свои позиции. Однако именно Карен — самый успешный из этой тройки по выступлениям на «Ролан Гаррос».

Как бы парадоксально это ни звучало, но первая ракетка страны Медведев не выиграл на грунтовом «шлеме» ни одного матча. Первый круг для Даниила превратился в какой-то заколдованный барьер: каждый раз россиянин встречается с французом и проигрывает. Так, на трех турнирах подряд его выбивали Бенжамен Бонзи, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер. Как ни странно, но и на грунтовом турнире в Гамбурге, который завершился только сегодня, Медведев в первом круге проиграл французу Уго Умберу.

Ситуация Андрея Рублёва куда более прозаична: в основной сетке он играл всего раз, в 2017-м году, а затем пропустил два турнира из-за травмы. Но сегодня он взял трофей в Гамбурге — свой первый титул АТР 500, а год назад там же дошел до финала. Если Медведев открыто говорит, что становится уязвим на грунте, то для Андрея это покрытие скорее друг, чем враг.

2. Турнир впервые в истории проходит осенью

Никогда раньше «Ролан Гаррос» не проводился осенью: он традиционно шел вторым в календаре «больших шлемов». Сезон открывался зимой в Австралии, затем в мае-июне игрался «Ролан Гаррос». После этого теннисисты отправлялись на травяные корты «Уимблдона», а в августе завершали гонку за «шлемами» на US Open.

Но пандемия скомкала все планы в большом спорте, и теннис не стал исключением. Спасти «Уимблдон» не удалось, а вот «Ролан Гаррос» смогли перенести на осень. Турнир разыгрывается с 1891 года, но в 2020-м его можно смело назвать историческим.

3. Спортсмены один за другим жалуются на погоду

Соревнования едва успели стартовать, как открылись сюрпризы, преподнесенные осенней парижской погодой: спортсмены один за другим жалуются на холод. Рафаэль Надаль ещё до первого матча набросился на организаторов с критикой: он остался недоволен не только климатическими условиями, но и мячами. «Турнир на открытом воздухе, девять градусов, дождь, ветер… Мячи сильно отличаются от мячей прошлых лет. Новые мячи для турнира выглядят как камни», — заявил титулованный испанец.

Виктория Азаренко и вовсе потребовала остановить матч, потому что замерзла. Белоруска пыталась доказать арбитру, что на корте стало так мокро, что невозможно держать ракетку. Викторию попросили подождать решения этого вопроса, но спортсменка надела пуховик и ушла со словами: «Нет, я не буду тут сидеть, потому что я замерзну. Восемь градусов. Я живу во Флориде, привыкла к жаре».

Греческая теннисистка Мария Саккари тоже посетовала на погоду: она пояснила, что тренировалась с новыми мячами в Афинах при 35 градусах жары, а в Париже они намокают и тяжелеют.

Серена Уильямс также была в шоке от холодной погоды, однако не стала превращать своё недовольство в претензии. «Я из Лос-Анджелеса и живу во Флориде. Я полжизни не видела снега. Мы с холодной погодой несовместимы. Это мое слабое место (улыбается). Но я справляюсь и настроена позитивно», — сказала американка.

4. Уильямс может собрать четвертый «карьерный шлем», Джокович — второй

Позитивный настрой отнюдь не помешает Серене на парижских кортах: на кону у американки стоит не только 24-й титул на турнирах «Большого шлема», который позволит догнать наконец Маргарет Корт, но и четвертый «карьерный шлем». Из 23 титулов Уильямс лишь три взяты на «Ролан Гаррос» — с остальными турнирами из этой четверки у неё складывается лучше.

Для Новака Джоковича турнир тоже может стать знаковым: в случае победы первая ракетка мира оформит свой второй «карьерный шлем». Первый был собран тоже здесь, на «Ролан Гаррос», четыре года назад.

5. Джокович и Надаль могут встретиться в финале

«Ролан Гаррос»-2020 интересен и тем, что в финале могут сойтись первая и вторая ракетки мира. В этом году Джокович и «король грунта» Рафаэль Надаль возглавили посев, поэтому были разведены по разным половинам сетки. Таким образом, если мировым лидерам удастся преодолеть всех соперников на своем пути, финал получится жарким.

Надаль и Джокович уже дважды встречались в финалах — в 2012-м и 2014-м годах, оба матча выиграл испанский теннисист. Но сможет ли он повторить достижение в этом году? Рафа пропустил хардовую часть сезона, а на грунте вылетел в четвертьфинале римского «Мастерса», уступив Диего Шварцману.

Джокович, напротив, после карантина взял уже два трофея — хардовый «Мастерс» в Цинциннати (проходил в Нью-Йорке) и грунтовый в Риме. Ноле набрал неплохую форму, и его победа на «Ролан Гаррос» — один из вероятных раскладов.