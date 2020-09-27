Цены на некоторые игры от Sony вновь повысились в их фирменном магазине. В российском сегменте некоторые тайтлы теперь стоят от 4 999 рублей и выше. С чем конкретно связано это решение объявлено не было. Информация об этом появилась на официальном сайте PlayStation. Вероятно, повышение цен на игры зависит от текущего курса валют.

За три месяца Sony подняла стоимость Desperados III с 4 599 до 5 719 рублей. Так же увеличение цен коснулось игр от разработчиков Activision, Square Enix, Codemasters, THQ Nordic, Bandai Namco и Gearbox Publishing. Например, Call of Duty: Black Ops Cold War теперь стоит 4 999 рублей, что на 10% больше, чем предыдущая стоимость.

Ранее Sony опубликовала цены на изначальную линейку игр для новой PlayStation 5. Demon’s Souls будет стоить 5 499 рублей, а Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 5 499 рублей.

Новый девайс поступит в продажу 19 ноября в мире и обойдётся покупателям в 499 долларов, а версия без дисковода будет стоить 399 долларов.