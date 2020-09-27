Российская биатлонистка Ольга Вилухина поблагодарила болельщиков за поздравления после того, как была оправдана Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Ребята! Большое спасибо за поздравления всем! Забирают медали громко, возвращают тихо, ну да ладно. Живём дальше», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Вилухина, а также Ольга Зайцева и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По итогам судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы. Вилухина, таким образом, получила обратно серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке.

Что касается Зайцевой, её апелляция была удовлетворена лишь частично: суд снял запрет на пожизненное отстранение от Игр, но оставил в силе предыдущую дисквалификацию. Из-за этого женская сборная России лишится серебряной медали эстафеты в Сочи.