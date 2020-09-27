Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева на турнире категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В финальном матче россиянин в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса.

«Андрей молодец. Он реально провел достаточно грозно весь матч. Физически выглядел лучше, чем Циципас. Вполне заслуженная победа, двигаемся вперед. Думаю, в этом году он войдет в мировую десятку», — заявил Тарпищев, слова которого приводит Sport24.

Специалист считает, что Рублеву хватит времени на подготовку к матчу против Сэма Куэрри в первом круге «Ролан Гаррос». Тарпищев добавил, что вопрос заключается в физических кондициях Андрея, так как корты в Париже и Гамбурге практически одинаковые.

В рейтинге АТР, который был обновлен 21 сентября, Рублёв занимает 14-ю позицию.