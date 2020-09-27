Бывший футболист и футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча «Краснодара» с греческим ПАОК в плей-офф Лиги чемпионов.

«Предчувствия перед ответной игрой? Честно говоря, плохие. Во-первых, было затрачено много сил. Во-вторых, неизвестно, что там с Бергом — он попросил замену и, возможно, не будет готов играть. В третьих, ПАОК — команда очень жесткая, хорошо контратакующая и может тоже запрессинговать», — сказал Бубнов, слова которого приводит «Спортбокс».

Специалист выразил надежду, что «Краснодару» удастся выйти в следующую стадию турнира. Он подчеркнул, что «быкам» нужно забивать первым, чтобы было легче.

Напомним, в первом матче «Краснодар» на своем поле обыграл ПАОК со счетом 2:1. Ответная встреча будет проходить в Греции 30 сентября.