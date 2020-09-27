В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук заменит Иличича

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори оценил новичка команды российского полузащитника Алексея Миранчука.

Сартори отметил, что трансферный рынок для «Аталанты» закрыт на 90 процентов, а оставшиеся десять предназначены лишь для неожиданных возможностей.

«Миранчук по манере игры похож на Иличича, поэтому мы подписали его. Мы надеемся, что Алексей заменит Йосипа. Согласен с тем, что несколько лет Миранчук не приехал бы в «Аталанту». Но теперь нам предлагают тех игроков, о которых раньше мы даже не думали, и Миранчук — один из них», — сказал Сартори, слова которого приводит Calciomercato.

Специалист добавил, что российский футболист сразу согласился на переход в «Аталанту».