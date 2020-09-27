28 сентября в 22:00 по мск состоится матч третьего тура Чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» начал сезон очень нестабильно. Новый футбольный сезон Англии мерсисайдцы традиционно начали поединком за Суперкубок, в котором уступили противнику в серии пенальти.

В матче против «Лидса» команда сыгрывалась по полной. Фанаты не оценили подписание Эндрю Робертса из Греции, но новые игроки в виде Тиаго Алькантару и Диего Жоту действительно улучшили игру клуба.

Тиаго Алькантару вышел на поле в матче против «Челси» после первого тайма и уже побил рекорд АПЛ. Игрок совершил 75 точных передач за тайм, отличный задел для будущих заслуг. Неплохо для дебюта в лучшей лиге мира.

«Челси» долгое время оборонялись во втором тайме и именно из-за высокого прессинга «Ливерпуль» смог додавить соперников и забил 2 гола. И таким образом, установлен окончательный счет 2:0 – безоговорочная победа «Ливерпуля».

«Арсенал»

Тёмная лошадка Суперкубка Англии забирает себе победы одна за одной. Первый тур прошёл с разгромом над «Фулхэм» со счётом 3:0. Так же «Арсенал» одержал, действительно, знаковую победу в Кубке Лиги над «Лестером», обыграв соперников со счётом 2:0. Невероятное тактическое превосходство преследовало команду с первых минут матча.

В отдельных матчах против грандов «канониры» способны мобилизоваться в срочном режиме. Именно поэтому «канониров» ни в коем разе нельзя списывать со счетов.

Прогноз

Перед нами две сильные команды. «Ливерпуль» одержал победу в 26 из 27 в матчах на домашнем поле, а «Арсенал» выиграл в последних трёх встречах.

Встреча будет действительно интересной, и как считают аналитики, результативной. Эксперты предлагают обратить внимание на ставки с этими результатами. Так как встреча не должны быть односторонней и команды любят играть активно в первом тайме, можно предположить, что «обе забьют в 1-м тайме» с коэффициентом 4.0