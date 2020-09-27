Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», подвел итог своего выступления на этапе Гран-при в Сочи. Спортсмен завершил гонку восьмым, его напарник Пьер Гасли стал девятым.

«Мы решили стартовать на шинах „хард“ и отлично отработали. Было очень жарко, пришлось поработать, но я доволен, потому что люблю работать. Думаю, я сбросил пару килограммов за эти выходные, а может, за одну только гонку», — сказал Квят в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянин добавил, что «Альфа Таури» была сильнее Эстебана Окона, но он хорошо защищался на прямых участках трассы. Квят признался, что надеялся на ошибку соперника, чтобы был шанс его атаковать.

«Жаль, не получилось совершить обгон. Но я доволен, что набрал хорошие очки для команды», — сказал Квят.

Следующий этап Гран-при будет проходить в Германии с 9 по 11 октября.