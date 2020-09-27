Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», прокомментировал свою победу на российском этапе Гран-при в Сочи.

«Старт гонки был первой возможностью. Но вообще-то она была испорчена чем-то вроде огромной пчелы или чем-то таким. Оно врезалось в мой визор. Так что я упустил момент торможения и зашёл слишком глубоко», — сказал Боттас, слова которого приводит ВВС.

Пилот добавил, что заранее настраивался на длинную гонку. По словам Боттаса, он почувствовал отличный темп и смог взять всё под контроль, как только получил чистое пространство. Он подчеркнул, что не переживал из-за Макса Ферстаппена, так как знал, что будет много возможностей.

Знал, что гонка будет длинной. Потом Льюиса оштрафовали. Как только я получил чистое пространство, почувствовал отличный темп и мог контролировать всё.

«Здорово победить. Мне нужно попробовать удержать момент. Отыграл у Льюиса несколько очков, но впереди ещё много гонок, так что кто знает. Буду атаковать и дальше», — сказал Боттас.