В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится футбольный матч между ЦСКА и «Локомотивом». Команды встретятся в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать столичное дерби будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) м Илья Елеференко (Москва). Резервным арбитром назначен Антон Фролов (Москва).

После восьми туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице с 16 набранными очками, «Локомотив» — на девятой (12).