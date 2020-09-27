Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Александр Ерохин и футболисты «Газпром-Академии» посетили балетный урок в Михайловском театре.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба в «Твиттере». Ранее сине-бело-голубые получили приглашение посетить открытый балетный урок в Михайловском театре, который проводил звезда мирового уровня Иван Васильев. Мероприятие состоялось накануне 188-го театрального сезона.

Перед посещением мероприятия Семак говорил, что ему и футболистам есть чему поучиться у представителей балетного искусства.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков в девяти турах. На втором месте идет «Спартак» с таким же количеством баллов, но уступающий по дополнительным показателям.