В Висбадене (Германия) состоялась биатлонная шоу-гонка City Biathlon Wiesbaden. Победителем в масс-старте стал француз Кетен Фийон-Майе.

Фийон-Майе допустил три промаха и преодолел дистанцию за 25 минут 24,1 секунды. Второе место занял норвежский биатлонист Тарьей Бё, который не справился со стрельбой и проиграл лидеру более 30 секунд. Представитель Чехии Михал Крчмарж с пятью промахами занял третье место.

Йоханнес Бё, младший брат Тарьей, финишировал четвертым, у него также возникли проблемы на огневых рубежах. Замкнул первую пятерку немец Лукас Фрацшер.

Напомним, выступить в Висбадене собирался украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, однако незадолго до вылета в Германию он сдал положительный тест на коронавирус и ушел на карантин.