Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о программах на сезон-2020/21.

«Произвольную программу я буду катать ту, которую мы поменяли в прошлом сезоне, которую поставил Бенуа Ришо, и которую я еще нигде не показал. Вернулись к ней. Просто немного ее поменяли сейчас», — сказал Лазукин, слова которого приводит РИА «Новости».

Фигурист добавил, что короткую программу ему поставила Татьяна Прокофьева. По мнению Лазукина, обе программы получились интересными.

Напомним, Лазукин планирует выступить на четвертом и пятом этапах Кубка России. Фигурист тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. По окончании прошлого сезона ему была сделана операция на колене.