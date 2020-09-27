Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес помог своей команды обыграть «Гранаду» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась разгромной победой со счетом 6:1 в пользу хозяев поля.

Суарес, для которого этот матч стал дебютным в составе «Атлетико», вышел на замену на 70-й минуте. Уругвайский форвард успел забить два гола и отдать одну результативную передачу. Ещё по одному мячу забили Диего Коста, Анхель Корреа, Жоау Фелиш и Маркос Льоренте. В составе «Гранады» атором единственного точного удара стал Хорхе Молина.

Напомним, о переходе Суареса из «Барселоны» в «Атлетико» официально было объявлено всего два дня назад, 25 сентября.