Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева в финале турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия).

«Андрей показал качественный теннис. В первом сете он имел несомненное преимущество из-за более высокого темпа. Во втором сете более грамотно сыграл Циципас. А в третьем сете Рублёв выглядел лучше, а Стефанос подсел», — сказал Тарпищев, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что Рублев хорошо провел матч с психологической точки зрения. Он превзошел Стефаноса Циципаса по физике и нервной системе, считает Тарпищев.

«Силы на достойное выступление на «Ролан Гарросе» у Андрея останутся. Там играются матчи и из пяти сетов. Вопросы в первых кругах, корты там жёстче и отскок сильнее, нужно адаптироваться», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР подчеркнул, что первый соперник, Сэм Куэрри, Рублеву по зубам. При хорошей игре россиянин способен пройти очень далеко, уверен Тарпищев.