Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал информацию о временном отстранении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной за допинг.
«Обидная ситуация, особенно из-за того, что она хорошо выступила на летнем чемпионате России в Тюмени. Нужно понимать, есть ли какие-то объективные основания в этом временном отстранении. Нужно дождаться каких-то обоснованных обвинений, а потом уже действовать, пока это размытая информация», — сказал Чепиков, слова которого приводит РИА «Новости».
Экс-спортсмен признался, что был расстроен, узнав о случившемся. Он подчеркнул, что Глазырина хорошо показала себя на отборочных стартах, но против нее снова применили санкции.
Напомним, на летнем чемпионате России по биатлону Глазырина поднялась на подиум во всех трех гонках.
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