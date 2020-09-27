Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о травме иранского форварда команды Сердара Азмуна.

«Азмун не получил травму крестообразных связок. Но пока не ясно, будет ли он готов к «Спартаку», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Азмун получил повреждение в ходе матча с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. Во встрече, которая состоялась 26 сентября, «Зенит» одержал разгромную победу со счетом 6:1, Азмун оформил дубль.

Матч со «Спартаком» будет проходить в рамках десятого тура, он состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Зенит» и «Спартак» лидируют в турнирной таблице, набрав по 20 очков.