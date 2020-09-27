Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем состоянии после матча с «Уфой» в девятом туре РПЛ. Футболист получил травму, его участие в следующей игре под вопросом.

На своей странице в «Инстаграме» Азмун поблагодарил болельщиков, которые переживали за него.

«Вы подумали, что я получил тяжёлую травму. Я думал, что моя травма очень серьёзная, но сегодня мы провели МРТ и увидели, что это не так. Дай бог, я смогу сыграть в ближайших матчах», — написал Азмун в социальной сети.

Напомним, «Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:1, Азмун забил два гола, затем получил травму и покинул поле на электромобиле. В следующем матче, который состоится 3 октября, «Зенит» в Москве на стадионе «Открытие Арена» сыграет со «Спартаком».