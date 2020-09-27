Российская фигуристка Софья Самодурова показала фотографии с проката произвольной программы на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.

Спортсменка заняла второе место, уступив лишь Станиславе Константиновой, которая по окончании прошлого сезона перешла в академию «Ангелы Плющенко».

Напомним, Самодурова должна была представить произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись 12-13 сентября в московском «Мегаспорте», но снялась из-за поднявшейся температуры.

Фигуристка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В сезоне-2018/19 Самодурова дебютировала на взрослом уровне и выиграла чемпионат Европы.