Казанский «Рубин» на выезде обыграл «Ротор» в матче девятого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Волгограде на одноименной арене и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Счет был открыт лишь в концовке первого тайма: на 42-й минуте отличился нападающий «Рубина» Джордже Деспотович. Во втором игровом отрезке Хвича Кварцхелия удвоил преимущество гостей, однако через две минуты бразильский форвард «Ротора» Фламарион Жовину Филью забил ответный гол. Итоговый счет встречи установил полузащитник «Рубина» Олег Шатов, реализовавший пенальти.

«Ротор» с 48 минуты играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил армянский защитник Армен Манучарян.

После девяти матчей «Рубин» с 14 очками идет на 9-м месте, «Ротор» с 2 баллами — последний.