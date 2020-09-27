В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился футбольный матч между ЦСКА и «Локомотивом». Столичное дерби проходило в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, хозяева потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Автором единственного забитого гола стал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, отличившийся на 45-й минуте. Он получил передачу от полузащитника Антона Миранчука.

Во второй половине встречи «армейцы» остались в меньшинстве: хорватский полузащитник Кристиян Бистрович получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Локомотив», набрав 15 очков в девяти матчах, поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко с 16 баллами идут четвертыми.

На матче присутствовал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.