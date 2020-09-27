Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке он встречался с британцем Энди Марреем, получившим уайлд-кард от организаторов турнира. Встреча завершилась победой Вавринки в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. За это время швейцарец девять раз подал на вылет, сделал одну двойную ошибку и взял шесть геймов на подаче соперника. Маррей отметился двумя эйсами, трижды ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов.

Следующим соперником Вавринки станет немецкий теннисист Доминик Кёпфер, обыгравший ещё одного обладателя уайлд-кард француза Антуана Хона – 6:2, 3:6, 6:1, 6:1.

«Ролан Гаррос» продлится до 11 октября, действующим чемпионом в мужском турнире является Рафаэль Надаль.