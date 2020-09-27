Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА в девятом туре РПЛ. Игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

По мнению Николича, «железнодорожники» заслужили три очка и одержали важную победу. Он подчеркнул, что команда не пропускает в трех матчах подряд, несмотря на тяжелый график.

«Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать «спасибо», что сделали мою работу, я повторял игрокам слова из СМИ и таким образом их мотивировал», — сказал Николич, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер также отметил игру полузащитника Владислава Игнатьева, который может действовать и слева, и справа.

«Счастлив, что у меня такой вингер – играющий на четырёх-пяти позициях», — сказал Николич.

Напомним, автором единственного забитого гола стал нападающий Фёдор Смолов.