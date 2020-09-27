Российский теннисист Андрей Рублев завоевал трофей в Гамбурге, а «Локомотив» обыграл ЦСКА. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Рублев выиграл турнир АТР 500 в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев завоевал третий трофей в сезоне: он выиграл турнир категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). Его соперником в финале стал грек Стефанос Циципас, игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Рублева. По числу побед в сезоне Андрей уступает только Новаку Джоковичу.

«Локомотив» обыграл ЦСКА в 9-м туре РПЛ

«Локомотив» на «ВЭБ Арене» обыграл ЦСКА в матче 9 тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Фёдор Смолов. Подопечные Марко Николича не пропускают в трех встречах подряд. Игру посетил экс-наставник команды Юрий Семин.

Боттас выиграл гонку в Сочи, Квят заехал в очки

В Сочи на одноименном автодроме завершился российский этап Гран-при Формулы-1. Победу праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — партнер Боттаса Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят финишировал восьмым и набрал очки.

Лазукин планирует выступить на двух этапах Кубка России

Российский теннисист Андрей Лазукин сообщил, что планирует принять участие в двух этапах Кубка страны. По словам спортсмена, его восстановление после операции идет хорошо, он уже катается на льду и выполняет прыжки, в том числе четверные (тулуп). Фигурист намерен выступить на соревнованиях в Казани и в Москве.

Суарес оформил дубль в дебютном матче за «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес помог своей команды обыграть «Гранаду» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась разгромной победой со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. Суарес, для которого этот матч стал дебютным в составе «Атлетико», вышел на замену на 70-й минуте. Уругвайский форвард успел забить два гола и отдать одну результативную передачу.