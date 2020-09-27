Только представьте, в прошлом году в Dota 2 было разыграно почти $48 млн призовых во всех регионах, это настоящий праздник для фанатов дисциплины. Безусловно, ключевое формирование призового фонда сыграл главный турнир года The International.

В этом году из-за короновирусной пандемии событие пришлось отменить, но это не означает, что команды провели этот сезон «бедно». На 28 сентября в мире было разыграно более $9.5 млн. Разберёмся, какие пять команд «залутали» себе больше всего призовых в 2020 году.

5 место — Invictus Gaming ($281 775)

Как ни странно, но пятёрку самых богатых команд замыкает китайская команда Invictus Gaming. Самым прибыльными турнирами для команды стал DreamLeague Season 13, где коллектив занял 5-6 место и забрал $60 000 призовых к себе в копилку и China Dota2 Professional League Season 2, где IG заняли 2 место и забрали $59 565.

Именно эти два турнира дали ощутимый вклад в финансовое состояние команды. Всё остальное время в течение года китайская команда играла регулярные внутренние турниры и в некоторых из них занимала высокие призовые места. Например, DPL-CDA Professional League Season 2 прошёл для команды удачно, и они заняли второе место, уступив только EHOME в гранд-финале.

4 место — Alliance ($291 382)

Alliance в этом году показали себя во всей красе. Тот же DreamLeague Season 13 для команды прошёл очень успешно, и она заняла в нём 4 место, за которое им начислили $80 тыс призовых.

Следом идёт обидное поражение в финале StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3 против Aster со счётом 3:1 и $60 тыс. К слову, хочется отметить, что на том турнире китайская команда была на две головы выше всех остальных.

ESL One Birmingham 2020 — Online: Europe & CIS и OGA Dota PIT S2: Europe CIS принёс сильному европейскому составу ещё около $70 тыс. Сейчас, когда в команду пришёл белорусский игрок Fng, «Альянс» продолжают сверкать на турнирах и показывать достойную игру, регулярно «откусывая» у грандов призовые места.

В следующей статье вы узнаете, насколько сильно оторвалась самая богатая команда мира за 2020 год от своего ближайшего преследователя и сколько турниров потребовалось выиграть для этого.